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Сегодня, 15:00

«Динамо» подготовило путеводитель для болельщиков «Сочи» со скрытым посланием

Карен Саркисян
Корреспондент
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Пресс-служба «Динамо» подготовила путеводитель для болельщиков «Сочи» со скрытым посланием.

«Добро пожаловать в Москву!» — говорится в сообщении в Telegram-канале московского клуба.

Завтра, 21 мая, «Динамо» сыграет с «Сочи» в матче заключительного, 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ москвичи набрали 53 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Сочи с 53 баллами располагается на третьей позиции.

Источник: https://t.me/fcdynamo/6638
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
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 - : -
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Динамо

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