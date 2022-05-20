«Динамо» подготовило путеводитель для болельщиков «Сочи» со скрытым посланием

Пресс-служба «Динамо» подготовила путеводитель для болельщиков «Сочи» со скрытым посланием.

«Добро пожаловать в Москву!» — говорится в сообщении в Telegram-канале московского клуба.

Завтра, 21 мая, «Динамо» сыграет с «Сочи» в матче заключительного, 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ москвичи набрали 53 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Сочи с 53 баллами располагается на третьей позиции.