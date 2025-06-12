Экс-форварда ЦСКА Жо повторно арестовали за неуплату алиментов

Бывшего нападающего ЦСКА Жо арестовали в аэропорту бразильского Гуарульюса за неуплату алиментов, сообщает Globo.

По информации источника, задержание произошло в четверг, 12 июня. Ему были предъявлены два ордера на арест. Ранее Жо уже задерживали за неуплату алиментов в мае 2024 года.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 годы. Также форвард играл в «Манчестер Сити», «Эвертоне», «Галатасарае», «Интернасьонале», «Атлетико Минейро», «Аль-Шабабе» из ОАЭ, китайском «Цзянсу», японской «Нагое», «Коринтиансе», «Сеаре» и саудовском «Аль-Джабалайне».

Последним клубом Жо был бразильский «Итабирито», который он покинул в феврале 2025 года.