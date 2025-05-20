Логашов: «Любой клуб РПЛ забрал бы Зайнутдинова»
Экс-защитник «Ростова» и сборной России Арсений Логашов заявил, что любой клуб РПЛ был бы рад подписать полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова.
«Турция — страна мусульманская, а Бахтиер очень религиозен. Мне кажется, этот фактор играет для него большую роль, тем более живет он там уже достаточно долго, это дело привычки. Вряд ли в «Зените» он бы получал сильно больше, чем в «Бешикташе».
Не стало ли бы возвращение в РПЛ шагом назад? Многое зависит от того, допустят ли местные клубы к участию в еврокубках. Если это случится в скором времени, то РПЛ — неплохой вариант для Зайнутдинова. Любой клуб здесь забрал бы его с руками и ногами: даже больного, хромого или еще какого-то (смеется). Это ценный кадр», — сказал Логашов Meta-ratings.kz.
Зайнутдинов выступает за стамбульский клуб уже третий год. Летом прошлого года он отказался от предложения «Зенита». До этого футболист играл за «Ростов» и ЦСКА в России. Всего в РПЛ он провел 95 матчей.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
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6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|0 : 0
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|0 : 3
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|2 : 0
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|4
|П
|
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Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1