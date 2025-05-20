Логашов: «Любой клуб РПЛ забрал бы Зайнутдинова»

Экс-защитник «Ростова» и сборной России Арсений Логашов заявил, что любой клуб РПЛ был бы рад подписать полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова.

«Турция — страна мусульманская, а Бахтиер очень религиозен. Мне кажется, этот фактор играет для него большую роль, тем более живет он там уже достаточно долго, это дело привычки. Вряд ли в «Зените» он бы получал сильно больше, чем в «Бешикташе».

Не стало ли бы возвращение в РПЛ шагом назад? Многое зависит от того, допустят ли местные клубы к участию в еврокубках. Если это случится в скором времени, то РПЛ — неплохой вариант для Зайнутдинова. Любой клуб здесь забрал бы его с руками и ногами: даже больного, хромого или еще какого-то (смеется). Это ценный кадр», — сказал Логашов Meta-ratings.kz.

Зайнутдинов выступает за стамбульский клуб уже третий год. Летом прошлого года он отказался от предложения «Зенита». До этого футболист играл за «Ростов» и ЦСКА в России. Всего в РПЛ он провел 95 матчей.