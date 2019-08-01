Егор Титов: "У Фернанду и Адриану были приличные контракты, а запал, видимо, пропал"

Легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" признался, что для него не стал сюрпризом уходы Луиза Адриану и Фернанду из "Спартака".

– Вслед за Фернанду ушел еще и Луиз Адриану...

– Это тоже не стало сюрпризом. "Спартак" потихоньку покупает новых игроков на конкретные позиции. Видно, что стали доверять футболистам, которых отдавали в аренду. Это и Бакаев, и Гулиев… Хотя его продали, потом выкупили, здесь тоже возникают вопросы. Но, похоже, в целом будут доверять нашим. Правда, есть и непонятные истории...

– Например?

– Ломовицкий. Сколько было выдано ему авансов еще при Каррере? Он в итоге оказался не готов и его отдали в аренду. Или возьмем Рассказова. В связи с травмой Ещенко он начал выходить в старте и выглядит пока неубедительно. Но если вы решили доверять молодым, будьте готовы к тому, что они на первых порах обязательно будут совершать ошибки! Им просто не хватает опыта, все объективно. Так что не стоит сразу ставить на них крест.

– И все-таки, может быть, не стоило сейчас расставаться с такими мастерами, как Луиз Адриану, Фернанду, Зе Луиш? "Вывезут" ли молодежь и несыгранные новички этот сезон?

– "Спартаку" не играть в Лиге чемпионов. Это первое. Допускаю, что у футболистов, которых вы назвали, пропал запал, а контракты довольно большие. Хотя я ни в коем случае не подвергаю сомнению уровень их мастерства. Видимо, пришло время обновляться. На мой взгляд, это правильно. (Виталий Айрапетов)

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