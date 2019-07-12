Егор Бабурин перешел из "Зенита" в "Ростов"

"Зенит" и "Ростов" достигли соглашения о переходе вратаря Егора Бабурина, информирует сайт питерцев. Контракт рассчитан на четыре года. По условиям соглашения "Зенит" сохранит приоритетное право обратного выкупа.
25-летний Бабурин – воспитанник академии "Зенита". С 2012 года регулярно привлекался к работе с основным составом, за который провел 7 матчей, в том числе шесть – на ноль.
В составе "Зенита" вратарь завоевал чемпионский титул в сезоне-2014/15 и серебряные медали в 2013 году. Сезон-2018/19 провел на правах аренды в казанском "Рубине".
Егор Бабурин продолжит карьеру в Ростове-на-Дону.— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 12 июля 2019 г.
Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе вратаря. По условиям соглашения петербуржцы сохраняют приоритетное право обратного выкупа.https://t.co/0pfxuGXRab pic.twitter.com/N41X3hPHaT
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-07-12-egor-baburin-prodolzhit-kareru-v-rostove.htm