Егор Бабурин перешел из "Зенита" в "Ростов"

"Зенит" и "Ростов" достигли соглашения о переходе вратаря Егора Бабурина, информирует сайт питерцев. Контракт рассчитан на четыре года. По условиям соглашения "Зенит" сохранит приоритетное право обратного выкупа.

​25-летний Бабурин – воспитанник академии "Зенита". С 2012 года регулярно привлекался к работе с основным составом, за который провел 7 матчей, в том числе шесть – на ноль.

В составе "Зенита" вратарь завоевал чемпионский титул в сезоне-2014/15 и серебряные медали в 2013 году. Сезон-2018/19 провел на правах аренды в казанском "Рубине".