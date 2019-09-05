Ефремов перенес операцию и выбыл на 6-7 месяцев

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов успешно перенес операцию в одной из клиник Мюнхена, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что операция на правом колене потребовалась в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок. Ориентировочные сроки восстановления Ефремова составят 6-7 месяцев.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел в чемпионате России 2 матча, в которых результативными действиями не отметился.

Дмитрий Ефремов перенёс операцию в Германии, ориентировочные сроки восстановления составят 6-7 месяцев https://t.co/KAvlblO28o pic.twitter.com/64Tvm0saMR — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 сентября 2019 г.

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