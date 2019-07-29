Эдуардо Докампо: "Кто не выходит с первых минут, тоже являются важной частью команды"

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо подвел итоги матча 3-го тура чемпионата России против "Ахмата". Казанцы в первом домашней встрече сезона одержали победу со счетом 1:0.

– Первая игра дома. Мы делали то, что должны были делать на поле. Знали, что они будут играть в более оборонительный футбол, - приводит слова тренера официальный сайт "Рубина". - Начали хорошо, потом после своих ошибок допустили два-три момента у своих ворот. Затем, думаю, преимущество было у нас, забили логичный гол и довели до победы.

– Почему не получается забить больше одного мяча?

– Соперники тоже играют, мы играли с хорошими командами. Если мы хотим забивать больше одного мяча, нужно еще работать над этим компонентом.

– Замена форварда после первого тайма – это был план на игру или вы просто не довольны действиями Маркова?

– Мы рассчитывали усилить игру, выпустив Кьяртанссона. Так и вышло.

– Сегодня впервые Давиташвили и Кварацхелия вышли в стартовом составе. Вы довольны их взаимодействиями?

– Мы всегда говорим о грузинских игроках отдельно, давайте будем говорить о команде в целом. Это "Рубин", все играют вместе и все хотят выиграть.

– В третьем матче забивает игрок, который выходит на замену. Объясните.

– Здорово, что те, кто выходит со скамейки, усиливают игру. Это лишний раз подтверждает, что те, кто не выходит с первых минут, тоже являются важной частью команды. Они всегда должны быть сильными в психологическом плане, чтобы усилить игру, и это у нас получается.