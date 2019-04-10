Эдер: "Миранчуки, Тарасов и Баринов учат меня русскому языку"

Нападающий "Локомотива" Эдер заявил, что одноклубники учат его русскому языку. 31-летний португалец добавил, что хорошо понимает футбольные термины.

- Настрой на матч с "Ахматом"? Мы уверены в себе, - сказал Эдер в интервью клубной пресс-службе. - Есть еще несколько дней, чтобы подготовиться, показать хорошую игру и укрепить свое положение в таблице.

Я подустал во время матча с "Зенитом". Чтобы не рисковать, тренировался в легком режиме. Игра с "Зенитом" получилась сложной, особенно первый тайм. Но во втором мы прибавили. Надеюсь, что в матче с "Ахматом" у меня будет возможность забить.

Какие русские слова я знаю? Как дела, нормально, хорошо, я понимаю, играй, быстрее, иди-иди, один, два, второй, сзади. В раздевалке понимаю футбольные термины. Кто учит русскому? Миранчуки, Тарасов, Баринов. Я уже чуть-чуть понимаю русский.

В текущем сезоне Эдер провел 34 матча за "Локо", забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Красно-зеленые занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 22 туров.

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