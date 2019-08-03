Эдер и Живоглядов пропустят матч с "Крыльями Советов" из-за травм

Нападающий "Локомотива"​ Эдер, а также его партнер по команде защитник Дмитрий Живоглядов не сыграют в матче 4-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" из-за травмы. У португальца повреждение руки, сообщает Twitter московского клуба.

Живоглядов восстанавливается после ушиба плечевого состава, который он получил в матче предыдущего тура против ЦСКА.