Эдер и Живоглядов пропустят матч с "Крыльями Советов" из-за травм

Нападающий "Локомотива" Эдер, а также его партнер по команде защитник Дмитрий Живоглядов не сыграют в матче 4-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" из-за травмы. У португальца повреждение руки, сообщает Twitter московского клуба.
Живоглядов восстанавливается после ушиба плечевого состава, который он получил в матче предыдущего тура против ЦСКА.
Наш состав на #КрыльяЛоко 🔥— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 3, 2019
Эдер пропустит матч из-за травмы руки, а Живоглядов восстанавливается от ушиба плечевого сустава. pic.twitter.com/FO4QJFz0nS
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