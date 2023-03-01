Мойзес прокомментировал свое будущее в ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза высказался о своем будущем в московском команде.

«Сейчас я хотел бы полностью сосредоточиться на играх команды, впереди вторая часть РПЛ. Хотел бы я остаться в ЦСКА? Все вопросы моему агенту. Все руководители клуба знают мое желание», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».

ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету Мойзеса в текущем сезоне один гол и две голевые передачи в 20 матчах за армейцев во всех турнирах.