Мойзес прокомментировал свое будущее в ЦСКА
Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза высказался о своем будущем в московском команде.
«Сейчас я хотел бы полностью сосредоточиться на играх команды, впереди вторая часть РПЛ. Хотел бы я остаться в ЦСКА? Все вопросы моему агенту. Все руководители клуба знают мое желание», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».
ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.
На счету Мойзеса в текущем сезоне один гол и две голевые передачи в 20 матчах за армейцев во всех турнирах.
Источник: РБ Спорт
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