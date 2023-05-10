Дзюба — о травме Магкеева: «Вернешься сильнее»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на травму полузащитника железнодорожников Станислава Магкеева.

«Вернешься сильнее», — написал 34-летний форвард в социальных сетях, приложив фотографию с одноклубником.

Ранее стало известно, что у Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки. Он получил повреждение в матче против «Сочи» (3:0) в 26-м туре РПЛ.