Дзюба выпал из топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt
Transfermarkt обновил стоимость игроков чемионата России в связи с пандемией коронавируса. Цены всех футболистов были снижены на 20% за исключеним игроков 1998 года рождения и младше — их стоимость упала на 10%.
Самым дорогим игроком остается полузащитник «Зенита» Малком — 30,5 миллионов евро. Второй — защитник ЦСКА Мариу Фернандес (24 миллиона). Третий — Никола Влашич (17,5 миллионов). Из топ-10 самых дорогих футболистов выбыл форвард «Зенита» Артем Дзюба (13 миллионов), лидирующий в бомбардирской гонке. Его обошел Федор Чалов.
Дополнительная информация:
https://www.transfermarkt.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1