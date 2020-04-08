Дзюба выпал из топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Transfermarkt обновил стоимость игроков чемионата России в связи с пандемией коронавируса. Цены всех футболистов были снижены на 20% за исключеним игроков 1998 года рождения и младше — их стоимость упала на 10%.

Самым дорогим игроком остается полузащитник «Зенита» Малком — 30,5 миллионов евро. Второй — защитник ЦСКА Мариу Фернандес (24 миллиона). Третий — Никола Влашич (17,5 миллионов). Из топ-10 самых дорогих футболистов выбыл форвард «Зенита» Артем Дзюба (13 миллионов), лидирующий в бомбардирской гонке. Его обошел Федор Чалов.