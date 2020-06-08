Дзюба вошел в топ-25 футболистов с истекающими контрактами по версии FourFourTwo

FourFourTwo опубликовал список из 25 лучших игроков, контракты которых закончатся в конце текущего сезона. В него попал и нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

В издании отмечают, что успехи Дзюбы на чемпионате мира-2018 еще свежи в памяти и могут помочь ему впервые в карьере перейти в зарубежный клуб. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы «Тоттенхэм» и «Интер».

Также в рейтинг попали: Дрис Мертенс («Наполи»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Марио Гетце («Боруссия» Д), Педро, Виллиан (оба — «Челси»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Златан Ибрагимович («Милан») и другие.

В текущем сезоне на счету Дзюбы в 28 матчах 15 голов и 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.