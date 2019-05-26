Дзюба, Влашич и Мариу Фернандес – лучшие игроки РПЛ по версии Instat

Компания Instat подвела статистические итоги чемпионата России-2018/19.

Лучшими игроками по версии Instat Index стали:

вратарь – Матвей Сафонов ("Краснодар");

правый защитник – Сергей Петров ("Краснодар");

центральный защитник – Ярослав Ракицкий ("Зенит");

левый защитник – Юрий Жирков ("Зенит");

опорный полузащитник – Юрий Газинский ("Краснодар");

левый полузащитник – Мануэл Фернандеш ("Локомотив");

правый полузащитник – Мариу Фернандес (ЦСКА);

атакующий полузащитник – Никола Влашич (ЦСКА);

лучший нападающий – Артем Дзюба ("Зенит").

Самым часто бьющим в створ ворот стал форвард ЦСКА Федор Чалов – 93 удара.

Лидер по так называемым "ключевым передачам" – хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук.

Чаще всего вступал в борьбу Дзюба – 847 единоборств. Нападающий "Зенита" почти на полторы сотни единоборств опередил полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви (694 единоборства).

Лучший дриблер чемпионата – крайний хавбек "Арсенала" Зелимхан Бакаев (202 попытки пойти в обводку, из них 112 удачных). Лучший же процент удачных обводок у Влашича – 66 процентов (117 из 178 попыток).

Самый фолящий игрок чемпионата – игрок "Оренбурга" Алексей Сутормин (65 нарушений). А больше всего фолов на себе заработал Бикфалви (70 штрафных).

Что касается командных показателей, то тут интересны следующие цифры.

Больше всего в среднем владел мячом "Краснодар" (32 минуты 49 секунд или 59%). На втором месте – ЦСКА (29.47, 54%). На третьем – "Спартак" (29.44, 55%).

Больше всего передач в среднем за игру делал "Краснодар" (590 пасов). На втором месте – "Спартак" (523 передачи). В аутсайдерах тут "Анжи" (414) и "Оренбург" (416). Если же говорить о расстоянии, на которое перемещается мяч, то в лидерах "Уфа" – в среднем 20,3 метра, аутсайдеры – "Локомотив" (18,1) и, что логично, "Краснодар" (18,5).

Лучший процент выигранных единоборств у "Спартака" (в среднем 172 единоборства за матч, из них 52% удачных) "Зенита" (161, 52%) и "Краснодара" (164, 52%).

Самая фолящая команда – "Оренбург" (в среднем 15,2 нарушения за матч), следом идет "Уфа" (14,9). Самые корректные – "Крылья Советов" (11,5) и "Ростов" (12).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр