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Дзюба сравнялся с Мостовым в «Клубе 100»

19:54
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба благодаря дублю в ворота «Ростова» в матче 13-го тура чемпионата России догнал Александра Мостового по голам, идущим в зачет «Клуба 100».

Капитан «Зенита», отметившийся в октябре шестью голами, отличился на высшем уровне 163 раза.

Теперь он делит с Мостовым пятую строчку в списке лучших российских бомбардиров, всего на один точный удар отставая от Сергея Родионова. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры «Клуба 100»

Игрок

Клуб

ЧР

КР

Сборная

ЕК

ИН

Всего

1. Александр Кержаков

завершил карьеру

139

19

30

30

15

233

2. Олег Веретенников

завершил карьеру

143

27

0

17

20

207

3. Роман Павлюченко

завершил карьеру

103

7

21

21

36

188

4. Сергей Родионов

завершил карьеру

124

9

8

22

1

164

5. Артем Дзюба

Зенит

108

10

24

21

0

163

Александр Мостовой

завершил карьеру

34

9

13

25

82

163

7. Андрей Аршавин

завершил карьеру

57

6

17

26

52

158

8. Владимир Бесчастных

завершил карьеру

60

9

26

7

52

154

9. Дмитрий Кириченко

завершил карьеру

130

11

4

7

0

152

Дмитрий Лоськов

завершил карьеру

120

13

2

17

0

152

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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