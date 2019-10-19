Дзюба сравнялся с Мостовым в «Клубе 100»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба благодаря дублю в ворота «Ростова» в матче 13-го тура чемпионата России догнал Александра Мостового по голам, идущим в зачет «Клуба 100».

Капитан «Зенита», отметившийся в октябре шестью голами, отличился на высшем уровне 163 раза.

Теперь он делит с Мостовым пятую строчку в списке лучших российских бомбардиров, всего на один точный удар отставая от Сергея Родионова. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры «Клуба 100»

Игрок Клуб ЧР КР Сборная ЕК ИН Всего 1. Александр Кержаков завершил карьеру 139 19 30 30 15 233 2. Олег Веретенников завершил карьеру 143 27 0 17 20 207 3. Роман Павлюченко завершил карьеру 103 7 21 21 36 188 4. Сергей Родионов завершил карьеру 124 9 8 22 1 164 5. Артем Дзюба Зенит 108 10 24 21 0 163 Александр Мостовой завершил карьеру 34 9 13 25 82 163 7. Андрей Аршавин завершил карьеру 57 6 17 26 52 158 8. Владимир Бесчастных завершил карьеру 60 9 26 7 52 154 9. Дмитрий Кириченко завершил карьеру 130 11 4 7 0 152 Дмитрий Лоськов завершил карьеру 120 13 2 17 0 152

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

?