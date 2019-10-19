Дзюба сравнялся с Мостовым в «Клубе 100»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба благодаря дублю в ворота «Ростова» в матче 13-го тура чемпионата России догнал Александра Мостового по голам, идущим в зачет «Клуба 100».
Капитан «Зенита», отметившийся в октябре шестью голами, отличился на высшем уровне 163 раза.
Теперь он делит с Мостовым пятую строчку в списке лучших российских бомбардиров, всего на один точный удар отставая от Сергея Родионова. (Кирилл Бурдаков)
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19
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0
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17
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20
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207
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|
завершил карьеру
|
103
|
7
|
21
|
21
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36
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188
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4. Сергей Родионов
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завершил карьеру
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124
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9
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8
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22
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1
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164
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5. Артем Дзюба
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Зенит
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108
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10
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24
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21
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0
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163
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Александр Мостовой
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завершил карьеру
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34
|
9
|
13
|
25
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82
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163
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57
|
6
|
17
|
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|
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158
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60
|
9
|
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|
7
|
52
|
154
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9. Дмитрий Кириченко
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завершил карьеру
|
130
|
11
|
4
|
7
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0
|
152
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Дмитрий Лоськов
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120
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13
|
2
|
17
|
0
|
152
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