Силкин — о поражении «Динамо»: «После таких победных серий всегда будет спад»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» оценил игру бело-голубых в 12-м туре РПЛ против «Акрона» (1:3).

Игра проходила в Самаре.

«Честно, ничего удивительного тут нет. После таких победных серий всегда будет спад, нынешний «Краснодар» тому подтверждение. Но обидно, что такие победные серии заканчиваются таким образом — наверное, по игре динамовцы не заслужили поражения. Из сезона в сезон у «Динамо» одна и та же проблема: когда команда отбирает очки у сильных, а в матче с командами по типу «Акрона» их теряет. И пока ни Карпин, ни Шварц не могут это исправить», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» потерпело третье поражение в сезоне. У команды Сандро Шварца — 25 очков в 12 матчах. Бело-голубые остались на первом месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Динамо» 31 октября примет на своем поле «Ахмат».

Кирилл Радченко

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