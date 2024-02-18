Дзюба спрятался в мусорном баке в шоу «Прятки» на СТС

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба принял участие в первом выпуске шоу «Прятки» на телеканале СТС.

Задача участников — спрятаться так, чтобы их не нашел ведущий шоу певец Егор Крид. Первый выпуск был записан в заброшенном Дворце культуры моряков в Санкт-Петербурге.

Дзюба спрятался в мусорном баке. Музыкальный исполнитель не нашел футболиста за отведенное время, поскольку не поверил, что кто-то из участников решит спрятаться в мусоре.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.