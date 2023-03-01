Дзюба рассказал, как переживал после появления в Сети интимного видео с его участием
Нападающий Артем Дзюба рассказал, как переживал после того, как в Сети появилось видео интимного характера с его участием.
«В первое время было тяжело, на самом деле. Тут же игра с «Краснодаром» была, это самый тяжелый матч был для меня, наверное. Все поддерживают, а «Вираж» начал освистывать перед пенальти. Мне в тот момент стало очень больно и грустно. Пофиг на меня, но когда команда борется за чемпионство, такой трудный период, а вы просто пытаетесь добить человека... Думаю, это очень некрасиво. Когда ты пытаешься добить лежачего, хоть я лежачим себя и не ощущал... У меня было такое опустошение, даже мысль промелькнула: «Не забью — да и *** с ним». Ваша команда играет, пофиг на меня, но вы так гудите, свистите... Я промахнулся и думаю: «Да как же так... Еще и эти довольные там сидят. Они болеют за «Зенит» или против него?». Даже байка ходила, что голы Дзюбы не считаются. Все смеялись, говорили: «Ну и какое место вы бы тогда заняли?».
Это было неадекватно и неожиданно, но тогда не было замен. У нас другие болели. Азмун тогда с ковидом был, кажется. Тогда все это скрывали, меня это бесило. Все и так понимали, что там ковид. Я думаю, Семак бы меня, может, и поменял, но замены не было. Тут мне понравилось, как себя повел Мага Оздоев. Он начал всех заводить: «Давай-давай, за Темыча! Перевернем сейчас все». Это меня встряхнуло. Ты выходишь, бьешь-бьешь, а мяч не летит в ворота. Это первый раз в карьере, когда я смог перевернуть ситуацию, в которой ничего не получалось. Слуцкий мне позвонил потом, вечером или на следующий день, и сказал: «Я тебя в первый раз признал по-настоящему как личность, как футболиста. Такие вещи не переворачиваются, ты должен был вообще сломаться». А я выкарабкался как-то. Хоть потом и тяжело было. В сборную не вызвали. Ну, на самом деле, дали паузу, мне просто сказали, что нужно отвести от команды лишнюю шумиху. Я понимал, что это правильное решение.
Было неприятно, но потом я уже стал относиться к этому спокойно. Всякие истории были, идешь, а всякие женщины, девушки тебя взглядом раздевают. Было забавно. Думаешь: «Это же я должен вас раздевать взглядом, а не наоборот!». И ты понимаешь, что они видели, да уже почти все видели. Наверное, популярности мне это добавило. И женского внимания добавилось, но и, к моему сожалению, мужского тоже. Пошла какая-то мулька в духе того, что, может быть, я бисексуал или баловник, это было уже не очень, конечно (улыбается). Сейчас, наверное, армия этих ребят расстроится, но, увы и ах, я не ваш, парни (смеется)», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
В ноябре 2020 года в сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. В связи с этим Станислав Черчесов, который на тот момент был главным тренером сборной России, вывел форварда из состава национальной команды на матчи Лиги наций, которые должны были пройти в том месяце. Кроме того, нападающий лишился капитанской повязки в «Зените», за который выступал в тот период.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2