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Дзюба рассказал, как переживал после появления в Сети интимного видео с его участием

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба (в центре).
Фото Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

Нападающий Артем Дзюба рассказал, как переживал после того, как в Сети появилось видео интимного характера с его участием.

«В первое время было тяжело, на самом деле. Тут же игра с «Краснодаром» была, это самый тяжелый матч был для меня, наверное. Все поддерживают, а «Вираж» начал освистывать перед пенальти. Мне в тот момент стало очень больно и грустно. Пофиг на меня, но когда команда борется за чемпионство, такой трудный период, а вы просто пытаетесь добить человека... Думаю, это очень некрасиво. Когда ты пытаешься добить лежачего, хоть я лежачим себя и не ощущал... У меня было такое опустошение, даже мысль промелькнула: «Не забью — да и *** с ним». Ваша команда играет, пофиг на меня, но вы так гудите, свистите... Я промахнулся и думаю: «Да как же так... Еще и эти довольные там сидят. Они болеют за «Зенит» или против него?». Даже байка ходила, что голы Дзюбы не считаются. Все смеялись, говорили: «Ну и какое место вы бы тогда заняли?».
Это было неадекватно и неожиданно, но тогда не было замен. У нас другие болели. Азмун тогда с ковидом был, кажется. Тогда все это скрывали, меня это бесило. Все и так понимали, что там ковид. Я думаю, Семак бы меня, может, и поменял, но замены не было. Тут мне понравилось, как себя повел Мага Оздоев. Он начал всех заводить: «Давай-давай, за Темыча! Перевернем сейчас все». Это меня встряхнуло. Ты выходишь, бьешь-бьешь, а мяч не летит в ворота. Это первый раз в карьере, когда я смог перевернуть ситуацию, в которой ничего не получалось. Слуцкий мне позвонил потом, вечером или на следующий день, и сказал: «Я тебя в первый раз признал по-настоящему как личность, как футболиста. Такие вещи не переворачиваются, ты должен был вообще сломаться». А я выкарабкался как-то. Хоть потом и тяжело было. В сборную не вызвали. Ну, на самом деле, дали паузу, мне просто сказали, что нужно отвести от команды лишнюю шумиху. Я понимал, что это правильное решение.
Было неприятно, но потом я уже стал относиться к этому спокойно. Всякие истории были, идешь, а всякие женщины, девушки тебя взглядом раздевают. Было забавно. Думаешь: «Это же я должен вас раздевать взглядом, а не наоборот!». И ты понимаешь, что они видели, да уже почти все видели. Наверное, популярности мне это добавило. И женского внимания добавилось, но и, к моему сожалению, мужского тоже. Пошла какая-то мулька в духе того, что, может быть, я бисексуал или баловник, это было уже не очень, конечно (улыбается). Сейчас, наверное, армия этих ребят расстроится, но, увы и ах, я не ваш, парни (смеется)», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В ноябре 2020 года в сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. В связи с этим Станислав Черчесов, который на тот момент был главным тренером сборной России, вывел форварда из состава национальной команды на матчи Лиги наций, которые должны были пройти в том месяце. Кроме того, нападающий лишился капитанской повязки в «Зените», за который выступал в тот период.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Спартак – Урал
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Зенит – Пари НН
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