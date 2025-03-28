Дзюба — о нежелании пожимать руку Семаку и Галактионову: «У них не хватило смелости сказать спасибо за работу»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал, пожмет ли руку при встрече с Сергеем Семаком и Михаилом Галактионовым.

«Сам инициировать это вряд ли буду, да и они, уверен, тоже. А смысл? Они мне не пожали руку, когда я уходил. У них не хватило времени и смелости, чтобы подойти и сказать: «Артем, спасибо за проделанную работу». Я заслужил от них таких слов, потому что и в «Зените», и в «Локомотиве» я проделал отличную работу. В трудную минуту я всегда приходил на помощь Галактионову и Семаку — играл с температурой, с травмами», — приводит слова Дзюбы Sport24.

36-летний футболист отметил, что никогда не предавал и никогда не шел против Семака и Галактионова.

«А они мне даже руки на прощанье не подали. Но это уже пройденный этап», — сказал Дзюба.

Форвард играл за «Зенит» с 2015-го по 2022 год, а в «Локомотиве» выступал с 2023-го по 2024 год. В сентябре 2024-го Дзюба стал игроком «Акрона».