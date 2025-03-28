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Дзюба — о нежелании пожимать руку Семаку и Галактионову: «У них не хватило смелости сказать спасибо за работу»

Сергей Разин
корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Владимир Бланк, Известия

Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал, пожмет ли руку при встрече с Сергеем Семаком и Михаилом Галактионовым.

«Сам инициировать это вряд ли буду, да и они, уверен, тоже. А смысл? Они мне не пожали руку, когда я уходил. У них не хватило времени и смелости, чтобы подойти и сказать: «Артем, спасибо за проделанную работу». Я заслужил от них таких слов, потому что и в «Зените», и в «Локомотиве» я проделал отличную работу. В трудную минуту я всегда приходил на помощь Галактионову и Семаку — играл с температурой, с травмами», — приводит слова Дзюбы Sport24.

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36-летний футболист отметил, что никогда не предавал и никогда не шел против Семака и Галактионова.

«А они мне даже руки на прощанье не подали. Но это уже пройденный этап», — сказал Дзюба.

Форвард играл за «Зенит» с 2015-го по 2022 год, а в «Локомотиве» выступал с 2023-го по 2024 год. В сентябре 2024-го Дзюба стал игроком «Акрона».

Артем Дзюба.«Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине
Источник: Sport24
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Артем Дзюба
Михаил Галактионов
Сергей Семак
ФК Акрон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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