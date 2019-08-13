Дзюба предположил, что уже не поедет в АПЛ

Форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопрос о любимых сериалах. Также он отметил, что вряд ли уже отправится в английскую премьер-лигу.

- Чего больше жду: сериал "Ведьмак" или перехода в АПЛ? Трудно сказать. Сериал "Ведьмак" (смеется). В АПЛ,судя по всему, уже не поеду, - сказал Дзюба в интервью каналу Рашен Football на Youtube. - Три любимых сериала? "Странные дела" сейчас смотрю. Очень крутой сериал, всем советую. "Друзья", это классика. Ну и "Викинги", наверное.

30-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел шесть матчей за "Зенит" и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

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