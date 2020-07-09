Дзюба отреагировал на мем с Кокориным и плачущим Азмуном

В социальных сетях появился мем с нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой, Сердаром Азмуном и форвардом «Сочи» Александром Кокориным. Лучший бомбардир Тинькофф РПЛ выложил его в сториз своего Instagram.

Ранее в социальных сетях появилось резонансное видео из чемпионской раздевалки «Зенита». Дзюба и Азмун имитировали половой акт.

Дзюба назвал Кокорина осликом