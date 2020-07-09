РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба отреагировал на мем с Кокориным и плачущим Азмуном

9 июля 2020, 19:00
Мем с Дзюбой, Кокориным и Азмуном. Фото Instagram
Мем с Дзюбой, Кокориным и Азмуном. Фото Instagram
Теги:

В социальных сетях появился мем с нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой, Сердаром Азмуном и форвардом «Сочи» Александром Кокориным. Лучший бомбардир Тинькофф РПЛ выложил его в сториз своего Instagram.

Ранее в социальных сетях появилось резонансное видео из чемпионской раздевалки «Зенита». Дзюба и Азмун имитировали половой акт.

Дзюба назвал Кокорина осликом

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир