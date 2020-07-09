Дзюба отреагировал на мем с Кокориным и плачущим Азмуном
9 июля 2020, 19:00
В социальных сетях появился мем с нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой, Сердаром Азмуном и форвардом «Сочи» Александром Кокориным. Лучший бомбардир Тинькофф РПЛ выложил его в сториз своего Instagram.
Ранее в социальных сетях появилось резонансное видео из чемпионской раздевалки «Зенита». Дзюба и Азмун имитировали половой акт.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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