Дзюба о «Торпедо»: «Был так себе разговор с Талалаевым. Не понял, откуда такой гонор, клуб на последнем месте»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему не перешел в «Торпедо» в зимнее трансферное окно.
«Был разговор с Геркусом — наверное, это не секрет. Был общий видеозвонок, мы поговорили, мне очень понравилось. Конструктивно, интересно, я понимал, чего от меня хотят. Потом был разговор с господином Талалаевым. Есть моменты, в которых я его не понял. Я много про него слышал всякого, но не буду делать никаких выводов, не зная человека. Я сейчас уже в таком возрасте, что понимаю: не надо делать выводы заранее, пока лично не познакомился с людьми. Но разговор у нас был так себе. Он начал потом говорить про каких-то посторонних лиц, не знаю, ко мне он обращался, или к Викторычу (Леониду Слуцкому. — Прим. «СЭ»). Но Викторыч, как мой друг, обладая информацией, спросил у меня, я ему разрешил рассказать. Талалаев мне прямым текстом сказал: «Давай ты приедешь, потренируешься с нами, а там, если что...».
Предлагал просмотр? Ну, так, завуалированно говорил, да-да, нет-нет. Я не стал уже, хотя все выставляют меня конфликтным... Ответил: «Ну, посмотрим, ладно». Но, как я знаю, ему в «Торпедо» многие объяснили, что это, мягко говоря, некрасиво, неуважительно. Не знаю, откуда у него такой гонор. Ты идешь на последнем месте, у тебя 7 голов забито. Странно так себя вести. То, что он потом начал немного юлить и хитрить — это пусть останется на его совести. Если говорить о нюансах — дальше я не вникал, не было такого, что мы ударили по рукам. Геркус хотел, и мне кажется, он чуть ли не единственный, кто хочет, чтобы «Торпедо» осталось в РПЛ. Мне так показалось», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Также форвард рассказал, почему не перешел в «Нижний Новгород».
«С «Нижним» был конкретный разговор еще летом, но тогда я не рассматривал этот вариант. Зимой тоже были разговоры, вроде бы все хотели, но что-то застопорилось. Не знаю, в финансах ли дело, но мы бы точно договорились. Деньги никогда не стояли во главе. В нынешнем состоянии мне нужно было играть. Любая зарплата — это определенный статус для футболиста, но я понимал, что сейчас не то время. Нужно заново доказывать. Был разговор, но к конкретике не пришли. С «Локомотивом» быстро встретились, поговорили. Тут огромная честь и хвала Ульянову (спортивный директор «Локомотива». — Прим. «СЭ») и Галактионову. Мы поняли друг друга с полуслова. В этом был залог», — добавил Дзюба.
8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. Форвард перешел в московский клуб на правах свободного агента.
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
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3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2