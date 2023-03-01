Дзюба о «Торпедо»: «Был так себе разговор с Талалаевым. Не понял, откуда такой гонор, клуб на последнем месте»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему не перешел в «Торпедо» в зимнее трансферное окно.

«Был разговор с Геркусом — наверное, это не секрет. Был общий видеозвонок, мы поговорили, мне очень понравилось. Конструктивно, интересно, я понимал, чего от меня хотят. Потом был разговор с господином Талалаевым. Есть моменты, в которых я его не понял. Я много про него слышал всякого, но не буду делать никаких выводов, не зная человека. Я сейчас уже в таком возрасте, что понимаю: не надо делать выводы заранее, пока лично не познакомился с людьми. Но разговор у нас был так себе. Он начал потом говорить про каких-то посторонних лиц, не знаю, ко мне он обращался, или к Викторычу (Леониду Слуцкому. — Прим. «СЭ»). Но Викторыч, как мой друг, обладая информацией, спросил у меня, я ему разрешил рассказать. Талалаев мне прямым текстом сказал: «Давай ты приедешь, потренируешься с нами, а там, если что...».

Предлагал просмотр? Ну, так, завуалированно говорил, да-да, нет-нет. Я не стал уже, хотя все выставляют меня конфликтным... Ответил: «Ну, посмотрим, ладно». Но, как я знаю, ему в «Торпедо» многие объяснили, что это, мягко говоря, некрасиво, неуважительно. Не знаю, откуда у него такой гонор. Ты идешь на последнем месте, у тебя 7 голов забито. Странно так себя вести. То, что он потом начал немного юлить и хитрить — это пусть останется на его совести. Если говорить о нюансах — дальше я не вникал, не было такого, что мы ударили по рукам. Геркус хотел, и мне кажется, он чуть ли не единственный, кто хочет, чтобы «Торпедо» осталось в РПЛ. Мне так показалось», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Также форвард рассказал, почему не перешел в «Нижний Новгород».

«С «Нижним» был конкретный разговор еще летом, но тогда я не рассматривал этот вариант. Зимой тоже были разговоры, вроде бы все хотели, но что-то застопорилось. Не знаю, в финансах ли дело, но мы бы точно договорились. Деньги никогда не стояли во главе. В нынешнем состоянии мне нужно было играть. Любая зарплата — это определенный статус для футболиста, но я понимал, что сейчас не то время. Нужно заново доказывать. Был разговор, но к конкретике не пришли. С «Локомотивом» быстро встретились, поговорили. Тут огромная честь и хвала Ульянову (спортивный директор «Локомотива». — Прим. «СЭ») и Галактионову. Мы поняли друг друга с полуслова. В этом был залог», — добавил Дзюба.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. Форвард перешел в московский клуб на правах свободного агента.