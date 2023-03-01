Дивеев: «Две недели восстановления были самые мучительные. Боль адская»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как восстанавливался от травмы, которую получил осенью 2022 года.
17 сентября 2022-го 23-летний российский футболист травмировался в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). У игрока был диагностирован перелом большеберцовой кости.
«Первые две недели восстановления были самые мучительные. Я почти не спал: дневной и ночной сон был ужасом. Я люблю спать на животе, а здесь пришлось на спине, как только переворачивался или касался гипса — боль адская. По быту было нереально что-то делать. Ко мне прилетел отец, чтобы помогать, потому что ходить я вообще не мог. После наложения гипса нога начала опухать, было очень больно, плюс приходилось ходить на костылях.
На костылях ходил 24 дня. Потом сам перестал — надоело. Самое сложное, что болят предплечья, плечи, руки, мозоли появляются. Но привыкать ходить не пришлось, потому что в детстве уже ломал кость. После того как понял, что мне костыли после травмы уже не нужны, хотел их сломать. Но батя сказал золотые слова: «Зачем? Они тебя спасли, ты с ними хоть на улицу мог выходить». Поэтому я отдал их в ЦСКА, пусть там стоят. Надеюсь, что никому не пригодятся", — приводит слова Дивеева «Чемпионат».
В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за красно-синих, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2