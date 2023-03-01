Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:28

Дивеев: «Две недели восстановления были самые мучительные. Боль адская»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как восстанавливался от травмы, которую получил осенью 2022 года.

17 сентября 2022-го 23-летний российский футболист травмировался в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). У игрока был диагностирован перелом большеберцовой кости.

«Первые две недели восстановления были самые мучительные. Я почти не спал: дневной и ночной сон был ужасом. Я люблю спать на животе, а здесь пришлось на спине, как только переворачивался или касался гипса — боль адская. По быту было нереально что-то делать. Ко мне прилетел отец, чтобы помогать, потому что ходить я вообще не мог. После наложения гипса нога начала опухать, было очень больно, плюс приходилось ходить на костылях.

На костылях ходил 24 дня. Потом сам перестал — надоело. Самое сложное, что болят предплечья, плечи, руки, мозоли появляются. Но привыкать ходить не пришлось, потому что в детстве уже ломал кость. После того как понял, что мне костыли после травмы уже не нужны, хотел их сломать. Но батя сказал золотые слова: «Зачем? Они тебя спасли, ты с ними хоть на улицу мог выходить». Поэтому я отдал их в ЦСКА, пусть там стоят. Надеюсь, что никому не пригодятся", — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за красно-синих, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5014725-diveev-vosstanovlenie-posle-travmy-bylo-mucheniem-adskaya-bol-son-byl-uzhasom.html
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Петржела о словах Дзюбы: «Мне бы тоже хотелось, чтобы в «Зените» давали больше шансов молодым россиянам»
Дзюба: «Возвращаться в «Зенит» нет смысла — я не бразилец, и паспорт менять не собираюсь»
Барриос предположил, что нужно Кассьерре для повышения результативности
Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно»
Барриос о том, что Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ: «Рад за ребят. Наверное, у них есть какая-то мотивация»
Дзюба о «Торпедо»: «Был так себе разговор с Талалаевым. Не понял, откуда такой гонор, клуб на последнем месте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба о «Торпедо»: «Был так себе разговор с Талалаевым. Не понял, откуда такой гонор, клуб на последнем месте»

Тарасов о словах Кокорина про тюрьму: «Это его позиция. Я не согласен с этим»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости