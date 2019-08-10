Дзюба обогнал Павлюченко по количеству голов в РПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, отличившись в матче 5-го тура РПЛ с "Динамо", забил 105-й мяч в турнире за карьеру. По этому показателю он вышел на чистое пятое место, обойдя экс-форварда "Спартака" Романа Павлюченко.

Топ-10 бомбардиров премьер-лиги:

1. Олег Веретенников – 143 гола

2. Александр Кержаков – 139

3. Дмитрий Кириченко – 129

4. Дмитрий Лоськов – 120

5. Артем Дзюба – 105

6. Роман Павлюченко – 104

7. Сергей Семак – 102

8. Андрей Тихонов, Игорь Семшов – 98

10. Егор Титов, Валерий Есипов – 88