Дзюба обогнал Павлюченко по количеству голов в РПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, отличившись в матче 5-го тура РПЛ с "Динамо", забил 105-й мяч в турнире за карьеру. По этому показателю он вышел на чистое пятое место, обойдя экс-форварда "Спартака" Романа Павлюченко.
Топ-10 бомбардиров премьер-лиги:
1. Олег Веретенников – 143 гола
2. Александр Кержаков – 139
3. Дмитрий Кириченко – 129
4. Дмитрий Лоськов – 120
5. Артем Дзюба – 105
6. Роман Павлюченко – 104
7. Сергей Семак – 102
8. Андрей Тихонов, Игорь Семшов – 98
10. Егор Титов, Валерий Есипов – 88
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