«Дзюба не дает себе критической оценки. Орлов — о конфликте форварда с Семаком
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу форварда «Зенита» Артема Дзюбы и рассказал о его конфликте с главным тренером команды Сергеем Семаком.
— У Дзюбы, видно, был какой-то свой момент, — сказал Орлов в интервью «СЭ».
— Не знаю причины — но он сдал. Я начал об этом вслух говорить. Потому что понимаю: Дзюба — капитан команды. Ведущий игрок. Потом у него был неприятный инцидент с Семаком.
— Не все помнят.
— Его заменили. Дзюба, уходя...
— Что?
— Он же выразительный! 197 ростом! Каждый жест виден. Весь стадион и телезрители рассмотрели, насколько он недоволен. А Дзюба — капитан команды... Должен быть поумнее! Если ты капитан — всё-таки должен существовать во имя команды. А вместо этого проявляешь эгоизм. Уходя с поля, показываешь всем, как недоволен. Ну и на что ты работаешь? На развал команды!
— Это он зря.
— Ну как же?! Так нельзя! Тебе здесь доверяют. А Дзюба не дает себе критической оценки. Но в конце всё-таки встрепенулся. Эта критика возымела действие. Его уже откровенно критиковали! Есть же статистика, объективные показатели. Но в последних двух-трех матчах забивал. Восстановился.
(Юрий Голышак)
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