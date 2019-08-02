Джордан Ларссон: "Стараюсь не сравнивать себя с отцом. Он выиграл ЛЧ, а я только начинаю"

Шведский новичок "Спартака" Джордан Ларссон на пресс-конференции заявил, что хочет быть таким же целеустремленным, как великий баскетболист Майкл Джордан. А вот со своим отцом – бывшим нападающим сборной Швеции Хенриком Ларссоном – 22-летний форвард себя пока не хочет сравнивать.

– Какая цитата Джордана для вас самая важная? – вопрос Ларссону.

– Нет какой-то конкретной цитаты, которую я бы выгравировал бы в камне. Но мне нравится сам подход Джордана к тренировкам и играм. Не собираюсь себя сравнивать с ним, ведь он был легендой спорта. Я бы хотел позаимствовать его тягу к самосовершенствованию.

– В России от вас многие хотят видеть такой же игры, которую показывал ваш отец.

– Стараюсь не сравнивать себя с отцом, ведь он выиграл Лигу чемпионом, а я только начинаю свою карьеру. Но я готов бороться, совершенствоваться и когда-нибудь выйти на уровень своего отца.



Ларссон перешел в "Спартак" из "Норрчепинга". О трансфере было объявлено в пятницу. (Александр Рогулев)

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