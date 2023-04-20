Кордоба: «Я очень счастлив, что мне удалось забить 100 голов за карьеру»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о том, что достиг отметки в 100 голов за свою карьеру.

19 апреля в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России против «Крыльев Советов» колумбиец отметился забитым мячом.

«Я очень счастлив, что мне удалось забить 100 голов за карьеру. Мне кажется, что мало игроков достигают этой отметки. Я очень доволен, что сделал это в «Краснодаре». Сколько хочу забить до конца сезона? Очень много, ха-ха», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне футболист принял участие в 29 матчах, за «быков» забил 15 мячей и сделал 8 голевых передач.