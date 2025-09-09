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9 сентября 2025, 13:40

Юрист объяснил порядок выплаты долгов «Химок»

Алина Савинова

Юрист, представлявший «Химки» в суде, заявил, что полномочия по выплате долгов футбольного клуба перешли к конкурсному управляющему.

Во вторник, 9 сентября, Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

«Полномочия по долгам перешли к конкурсному управляющему. Он будет оценивать имеющееся имущество. В первую очередь он пытается погасить долги с его помощью. Конкурсный управляющий назначается судом, его кандидатуру предложила налоговая служба. Насколько я понимаю, это человек просто из ассоциации арбитражных управляющих. Насколько я знаю, у клуба не хватает активов, чтобы покрыть все долги», — приводит ТАСС слова юриста.

Он отметил, что по срокам данная процедура занимает полгода, но может быть продлена и даже затянуться на годы в зависимости от сложностью дела и объема принимаемых мер.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, однако клуб не получил лицензию для выступления в чемпионате России-2025/26. 18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

Источник: ТАСС
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Футбол
ФК Химки
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