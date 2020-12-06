Джикия станцевал в честь гола Мирзова
6 декабря 2020, 23:21
Защитник «Спартака» Георгий Джикия опубликовал новое видео в stories Instagram. На нем показано, как он танцует в спортзале.
Новая сторис Джикии pic.twitter.com/9R1pP2iIXh— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) December 6, 2020
«Резиуан Мирзов, извини, — написал Джикия. — С голом, братик, Ииууу».
Мирзов забил за «Химки» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА. Игра завершилась вничью (2:2).
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