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«Джикия — советский разведчик, заброшенный в Турцию». Актер Ефремов о способностях футболиста «Спартака»

17:45
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный актер и болельщик красно-белых Михаил Ефремов в интервью «СЭ» предположил, что Георгий Джикия мог бы играть в кино.

Михаил Ефремов.«Было больно видеть, как Глушакова выживала из «Спартака» группа озверевших фанатов». Интервью актера Ефремова

— Кого можно безоговорочно назвать сегодня лидером в команде Тедеско?

— Вне всякого сомнения, это Джикия — мощный, уверенный в себе боец, который не привык отступать ни при каких обстоятельствах. А как он эмоционален на поле, как мгновенно реагирует на смену игровых ситуаций. Это особенно видно на видеоповторах. Мне кажется, что у него и в кино получилось бы не хуже, чем на поле.

— И в какой же роли вы видите его на экране?

— Советского разведчика, заброшенного в Турцию (смеется).

— В Анталию?

— Нет, в Анталию ему нельзя — там шведские столы. А Георгию вес держать надо (смеется). (Александр Львов)

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