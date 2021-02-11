Кудряшов: «В Турции получаю в два раза меньше, чем в России, но ни о чем не жалею»

Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в Турции.

«По сравнению с Россией я упал в деньгах почти в два раза. Но я ни о чем не жалею. я хочу не просто получать деньги, а играть и получать удовольствие. Я не могу прийти в команду ради денег. Я не жалею, что уехал из России. Мне очень нравилось в Сочи, жизнь после футбола вижу в этом городе, но именно в плане футбола сделал шаг вперед. Чувствую, что в Турции я стал сильнее», — приводит Sports.ru слова Кудряшова.

Кудряшов перешел в «Антальяспор» в январе 2020 года на правах свободного агента. На его счету 3 результативных передачи в 45 матчах за команду. Россиянин также играл за «Истанбул» с января по июль 2019 года.