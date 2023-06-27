Джикия — о новом сезоне: «Будет разыгрываться одно место — чемпиона страны, поэтому готовимся»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона РПЛ-2023/24. Он также прокомментировал свое присутствие на драфте ФНЛ.
— Меня пригласили, было интересно. Были ребята, которые находятся в нашей команде. Совместил приятное с полезным. Просто провел время.
— Удалось ли вам за межсезонье отключить телефон хотя бы на один день?
— Такого не было. Были разные моменты, много дел, обязательств, ответственности. Приходится выполнять. Есть родные, близкие, много друзей и людей, которым я должен уделять внимание. Занимался здоровьем. Времени отдыхать и выключать телефон не было.
— Уже успели пообщаться с Олегом Малышевым?
— Лично не общались.
— С какими мыслями входите в новый сезон? Чем он будет для вас отличаться от всех предыдущих?
— Это будет новый сезон. Понятно, что не будет еврокубков, будет разыгрываться одно место — чемпиона страны, поэтому готовимся. Завтра начнем подготовку к сезону в Тарасовке.
— То есть вы согласны со словами Карпина, что сейчас второе-третье место — просто строчка в Википедии?
— Вы заедаете вопрос, как я считаю.
— Второе-третье место имеют значение?
— Второе место — серебро, в третье — бронза. Это медали, пьедестал.
— Но вы сказали, что разыгрывается только одно место.
— Я сказал, что разыгрывается чемпион страны.
— Вы все еще считаете, что Бакаеву не идет форма «Зенита»?
— Мы на связи с Зелимом. Многое рассказать не могу. Как друг, я хочу, чтобы он больше играл, улыбался и был счастлив. Но на сегодняшний день он получает мало игровой практики. Пусть тренируется и выкладывается, шанс у него будет.
Новый сезон РПЛ-2023/24 стартует в конце июля и завершится 25 мая.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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