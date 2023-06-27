Джикия — о новом сезоне: «Будет разыгрываться одно место — чемпиона страны, поэтому готовимся»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона РПЛ-2023/24. Он также прокомментировал свое присутствие на драфте ФНЛ.

— Меня пригласили, было интересно. Были ребята, которые находятся в нашей команде. Совместил приятное с полезным. Просто провел время.

— Удалось ли вам за межсезонье отключить телефон хотя бы на один день?

— Такого не было. Были разные моменты, много дел, обязательств, ответственности. Приходится выполнять. Есть родные, близкие, много друзей и людей, которым я должен уделять внимание. Занимался здоровьем. Времени отдыхать и выключать телефон не было.

— Уже успели пообщаться с Олегом Малышевым?

— Лично не общались.

— С какими мыслями входите в новый сезон? Чем он будет для вас отличаться от всех предыдущих?

— Это будет новый сезон. Понятно, что не будет еврокубков, будет разыгрываться одно место — чемпиона страны, поэтому готовимся. Завтра начнем подготовку к сезону в Тарасовке.

— То есть вы согласны со словами Карпина, что сейчас второе-третье место — просто строчка в Википедии?

— Вы заедаете вопрос, как я считаю.

— Второе-третье место имеют значение?

— Второе место — серебро, в третье — бронза. Это медали, пьедестал.

— Но вы сказали, что разыгрывается только одно место.

— Я сказал, что разыгрывается чемпион страны.

— Вы все еще считаете, что Бакаеву не идет форма «Зенита»?

— Мы на связи с Зелимом. Многое рассказать не могу. Как друг, я хочу, чтобы он больше играл, улыбался и был счастлив. Но на сегодняшний день он получает мало игровой практики. Пусть тренируется и выкладывается, шанс у него будет.

Новый сезон РПЛ-2023/24 стартует в конце июля и завершится 25 мая.