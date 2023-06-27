Защитник «Спартака» Джикия: «Новый сезон, все сначала»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем сезоне красно-белых.
— Прошла жеребьевка Кубка России. Серьезная группа у «Спартака».
— Группа хорошая. «Динамо», «Краснодар» и «Нижний Новгород» — со всеми играли, всех прекрасно знаем. У Кубка страны своеобразный формат, опять же первые два места получают прямые путевки, третье — через путь регионов. Все в рабочем режиме. Еще ничего не началось, а уже вопросики странные какие-то.
— Что думаете о новом сезоне?
— Новый сезон, все сначала. Все стартуем в равных условиях. Отключиться от футбола в отпуске? А зачем? Я его очень люблю. О чем-то думал, что-то анализировал.
— Появится ли кто-то способный победить «Зенит» на длительной дистанции?
— Чемпионат покажет. Я не аналитик, чтобы давать какие-то проценты на победу.
Сезон-2022/23 «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. 19 апреля «Акрон» победил «Спартак» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Красно-белые из-за этого поражения вылетели из турнира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -