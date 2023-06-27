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Сегодня, 14:07

Защитник «Спартака» Джикия: «Новый сезон, все сначала»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем сезоне красно-белых.

— Прошла жеребьевка Кубка России. Серьезная группа у «Спартака».

— Группа хорошая. «Динамо», «Краснодар» и «Нижний Новгород» — со всеми играли, всех прекрасно знаем. У Кубка страны своеобразный формат, опять же первые два места получают прямые путевки, третье — через путь регионов. Все в рабочем режиме. Еще ничего не началось, а уже вопросики странные какие-то.

— Что думаете о новом сезоне?

— Новый сезон, все сначала. Все стартуем в равных условиях. Отключиться от футбола в отпуске? А зачем? Я его очень люблю. О чем-то думал, что-то анализировал.

— Появится ли кто-то способный победить «Зенит» на длительной дистанции?

— Чемпионат покажет. Я не аналитик, чтобы давать какие-то проценты на победу.

Сезон-2022/23 «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. 19 апреля «Акрон» победил «Спартак» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Красно-белые из-за этого поражения вылетели из турнира.

Георгий Джикия
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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