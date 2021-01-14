Джикия оценил переход Хендрикса и возможное возвращение Промеса в «Спартак»
Капитан «Спартака» Герогий Джикия прокомментировал переход в команду бывшего полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса и возможное возвращение в Москву бывшего игрока красно белых Квинси Промеса.
«Хендрикса еще не было на медосмотре. Честно говоря, видел только статью в интернете о нем, и обратил внимание, что все произошло без всяких «подогревов» в прессе, как обычно бывает. Что касается Квинси, то если он захочет и если клуб сможет это сделать, буду только рад. Мы переписываемся, всегда тепло дружили и дружим. Жду ли я возвращение Промеса? Да, был бы очень рад, если бы он вернулся и присоединился снова к команде», — сказал Джикия в интервью порталу «Рейтинг Букмекеров».
25-летний Хендрикс провел всю карьеру в ПСВ. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и стал чемпионом России. В текущем сезоне на счету 29-летнего голландца 20 матчей за «Аякс», в которых он забил 6 голов и сделал результативную передачу.
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