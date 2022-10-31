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Сегодня, 20:00

Какие позиции в «Зените» проседают? Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» обозначил слабые позиции в составе «Зенита».

— «Зенит» наиграл на победу в матче с «Краснодаром», во втором тайме смотрелся лучше, создал немало моментов. Но до перерыва была равная игра, отрезками инициативой владели хозяева.

В составе «быков» я бы отметил Кривцова. Как прогрессирует этот парень! Настоящий боец. Хорош и впереди, и сзади, способен отдать остроумную передачу. Сейчас он радует глаз. Молодец. Да и в целом «Краснодар» верен своей философии, играет в пас, в атаку.

Питерцы, конечно, могли, и раньше открывать счет. У Сергеева был отличный момент. Но пока Ивану все же не хватает филигранности. Если играешь за «Зенит», надо уметь забивать в таких ситуациях. В общем, ему есть куда расти. Пока он балансирует. Иногда действует как настоящий профессионал, а порой как любитель.

Понятно, что проседает позиция центрального защитника. Алип не убедил, да заменивший его Чистяков не слишком-то надежен. От них не исходит уверенности. И в подыгрыше они, увы, не помощники. Вот Родригао — это, бесспорно, усиление обороны сине-бело-голубых.

Караваеву надо что-то делать, пора разнообразить свою игру впереди. Уж слишком читаются его ходы при подключении в атаку. Нет изюминки. Ему и Адамову надо стремиться играть в одно касание.

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После 15 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками.

РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
3
4
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
 - : -
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 - : -
5.11 16:30
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ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

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