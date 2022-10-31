Какие позиции в «Зените» проседают? Мнение Орлова
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» обозначил слабые позиции в составе «Зенита».
— «Зенит» наиграл на победу в матче с «Краснодаром», во втором тайме смотрелся лучше, создал немало моментов. Но до перерыва была равная игра, отрезками инициативой владели хозяева.
В составе «быков» я бы отметил Кривцова. Как прогрессирует этот парень! Настоящий боец. Хорош и впереди, и сзади, способен отдать остроумную передачу. Сейчас он радует глаз. Молодец. Да и в целом «Краснодар» верен своей философии, играет в пас, в атаку.
Питерцы, конечно, могли, и раньше открывать счет. У Сергеева был отличный момент. Но пока Ивану все же не хватает филигранности. Если играешь за «Зенит», надо уметь забивать в таких ситуациях. В общем, ему есть куда расти. Пока он балансирует. Иногда действует как настоящий профессионал, а порой как любитель.
Понятно, что проседает позиция центрального защитника. Алип не убедил, да заменивший его Чистяков не слишком-то надежен. От них не исходит уверенности. И в подыгрыше они, увы, не помощники. Вот Родригао — это, бесспорно, усиление обороны сине-бело-голубых.
Караваеву надо что-то делать, пора разнообразить свою игру впереди. Уж слишком читаются его ходы при подключении в атаку. Нет изюминки. Ему и Адамову надо стремиться играть в одно касание.
После 15 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2