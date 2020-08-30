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Джикия и Соболев не понимают, почему Крал и Жиго не пригласили их на посиделку

01:43
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он вместе со своими партнерами. Компанию ему составили, в частности, Алекс Крал и Джордан Ларссон.

«С друзьями», — написал Жиго.

With the mandem ?

Публикация от Gigot Samuel (@mum84)

Другие игроки красно-белых, видимо, остались недовольными тем, что не пригласили их. Так, Георгий Джикия поставил три «возмущенных» смайла в сообщении. «Wtf?», — отреагировал Александр Соболев.

«Спартак» на данный момент занимает первое место в Тинькофф чемпионате России, имея в активе 14 очков в шести матчах. У идущего вторым «Зенита» 12 очков и матч в запасе.

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