Джикия, Фернандес, М. Кержаков претендуют на премию «Джентльмен года»

Стартовало голосование за звание «Футбольного джентльмена года». Премия, которую вручает издание «Комсомольская правда», существует с 1994 года.

В этом году в список номинантов вошли:

Георгий Джикия («Спартак»)

Мариу Фернандес (ЦСКА)

Гильерме («Локомотив»)

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Михаил Кержаков («Зенит»)

Антон Шунин («Динамо»)

Павел Погребняк («Урал»)

Юрий Газинский («Краснодар»)

Матиас Норманн («Ростов»)

Евгений Луценко («Арсенал»)

По результатам голосования, которое продлится до 10 октября будет определен шорт-лист из трех претендентов. Из них победителя выберет жюри. В 2019 году титул «Джентльмена года» получил защитник «Зенита» Юрий Жирков.