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Джано показал Джикию, который отмечает день рождения

12:47
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия сегодня отмечает день рождения. Ему исполнилось 26 лет. Видео с игроком опубликовал его партнер по команде Джано Ананидзе. На видео Джикия с разбега прыгает на кровать.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/spartak_se/status/1197449378518179841

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