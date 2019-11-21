Джано показал Джикию, который отмечает день рождения

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия сегодня отмечает день рождения. Ему исполнилось 26 лет. Видео с игроком опубликовал его партнер по команде Джано Ананидзе. На видео Джикия с разбега прыгает на кровать.

Джано показал Джикию, у которого день рождения pic.twitter.com/6M3Sl0BebI — СЭ Спартак (@spartak_se) November 21, 2019

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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