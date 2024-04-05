Смолов — о «Сельте»: «Хотел перейти полноценно, но, к сожалению, переход не состоялся»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о несостоявшемся полноценном трансфере в «Сельту»

— Считаете ли вы, что можно было бы что-нибудь изменить в вашем периоде выступления за «Сельту»? Есть ли ваша вина в том, что не все получилось за эти полгода?

— Мне жаль, что я не смог остаться в «Сельте» на более долгий срок. Но что-то изменить вряд ли было возможно, так как была еще пауза на ковид, и даже этот короткий отрезок моей карьеры в Испании разбился на два совершенно разных. Но мы обсуждали мой возможный трансфер, и я со своей стороны разговаривал лично с президентом «Локомотива» и просил меня отпустить. Я хотел перейти полноценно, но, к сожалению, переход не состоялся.

Смолов выступал за «Сельту» в 2020 году на правах аренды из «Локомотива». Всего он провел 14 матчей за испанский клуб, в которых отметился двумя голами — в играх против «Реала» и «Барселоны».

(Денис Сафронов)