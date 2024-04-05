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Смолов — о «Сельте»: «Хотел перейти полноценно, но, к сожалению, переход не состоялся»

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о несостоявшемся полноценном трансфере в «Сельту»

— Считаете ли вы, что можно было бы что-нибудь изменить в вашем периоде выступления за «Сельту»? Есть ли ваша вина в том, что не все получилось за эти полгода?

— Мне жаль, что я не смог остаться в «Сельте» на более долгий срок. Но что-то изменить вряд ли было возможно, так как была еще пауза на ковид, и даже этот короткий отрезок моей карьеры в Испании разбился на два совершенно разных. Но мы обсуждали мой возможный трансфер, и я со своей стороны разговаривал лично с президентом «Локомотива» и просил меня отпустить. Я хотел перейти полноценно, но, к сожалению, переход не состоялся.

Смолов выступал за «Сельту» в 2020 году на правах аренды из «Локомотива». Всего он провел 14 матчей за испанский клуб, в которых отметился двумя голами — в играх против «Реала» и «Барселоны».

(Денис Сафронов)

Федор Смолов
Футбол
ФК Сельта
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
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Динамо – Спартак
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