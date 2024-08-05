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Сегодня, 10:30

Дзагоев о завершении карьеры: «Было столько травм, что уже невозможно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
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Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о решении завершить карьеру.

«Судя по тому, как карьера складывалась — не жалею о своем решении. Было столько травм, что уже невозможно... Я бы еще с радостью поиграл, но здоровье не позволяет. Когда выходишь на поле, это всегда радость и удовольствие. Но в последнее время одно повреждение за другим. Зачем себя мучить? С того дня, как я завершил карьеру, не было ни разу такого, чтобы я сказал: «Рано ушел, мне не хватает матчей, тренировок, большого футбола». Быстро перестроился, занял голову работой, а ноги и здоровье — паделом. Мне всего хватает», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев большую часть карьеры провел в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах.

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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Игорь Дивеев

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Педро

Зенит

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

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Локомотив

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Сергей Брызгалов

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