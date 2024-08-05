Рябчук — о Вальбуэна: «Помогал во всем: как на поле, так и вне его»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в разговоре с «СЭ» обратился к бывшему одноклубнику по греческому «Олимпиакосу» Матье Вальбуэна.

Рябчук выступал за «Олимпиакос» с января 2021 года. Он провел за греческий клуб 120 матчей, забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач.

«Спасибо ему за все, что он сделал, когда мы играли вместе. Он помогал во всем: как на поле, так и вне его», — сказал Рябчук «СЭ».

Рябчук выступает за «Спартак» с августа 2023 года. На счету 26-летнего молдавского игрока 22 матча и 1 результативная передача.