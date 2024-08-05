Лапочкин считает, что не надо отправлять судейскую бригаду матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» на полиграф

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что не надо отправлять судейскую бригаду матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» на полиграф.

«Шамиль Газизов предлагает отправить Бобровского на детектор? Только вместе с командами. Я категорически против использования полиграфа, потому что нигде в мире, в цивилизованных странах, он не используется, а у нас, к сожалению, на регулярной основе», — цитирует Лапочкина «РБ Спорт».