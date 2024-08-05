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Судейство

Сегодня, 10:44

Лапочкин считает, что не надо отправлять судейскую бригаду матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» на полиграф

Виктория Кравченко
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что не надо отправлять судейскую бригаду матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» на полиграф.

«Шамиль Газизов предлагает отправить Бобровского на детектор? Только вместе с командами. Я категорически против использования полиграфа, потому что нигде в мире, в цивилизованных странах, он не используется, а у нас, к сожалению, на регулярной основе», — цитирует Лапочкина «РБ Спорт».

«Динамо» занимает 13-е место в таблице чемпионата России. Команда отыграла три матча и набрала два очка.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)
Сергей Лапочкин (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Рубин – Химки
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4.08 17:30
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 0 : 0
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 0 : 5
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