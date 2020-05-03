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Дзагоев рассказал, как коронавирус может повлиять на российский футбол

14:30
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на футбол в России.

«Мне кажется, будут очень серьезные последствия, учитывая, что клубы не зарабатывают, — сказал Дзагоев в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Может быть, только «Зенит» со своим «Газпромом» не убавит зарплаты игрокам. Ну еще «Краснодар». Все ровно, наверное, только у них останется. Остальные клубы пострадают. Не знаю, как будет. Надеюсь, что не прям плачевно-плачевно, и мы сможем выступать и бороться за самые высокие места, попадать в Лигу чемпионов. Будет ли вообще эта Лига чемпионов? Будет, наверное. Самое главное, чтобы футбол совсем не ушел».

29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел девять матчей за ЦСКА во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=PO-iI7153xE

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