Ещенко: «Прорвет ли Угальде? По одному голу судить трудно»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Иностранцы — молодцы. Начинают оправдывать надежды. Прорвет ли Угальде? Покажет сезон, трудно судить по одному голу», — цитирует Ещенко Metaratings.ru.

В этом сезоне Угальде забил два гола в трех матчах за «Спартак».