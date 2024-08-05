Ещенко: «Прорвет ли Угальде? По одному голу судить трудно»
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
«Иностранцы — молодцы. Начинают оправдывать надежды. Прорвет ли Угальде? Покажет сезон, трудно судить по одному голу», — цитирует Ещенко Metaratings.ru.
В этом сезоне Угальде забил два гола в трех матчах за «Спартак».
Источник: Metaratings.ru
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|3
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|
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|2
|1
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|7
|
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|2
|0
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|
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|1
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|4
|
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|
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|
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|0
|2
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|
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|
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
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|
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|4.08
|17:30
|
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|
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Зенит
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Игорь Дивеев
ЦСКА
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Педро
Зенит
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|П
|
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Зенит
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Бителло
Динамо
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|
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Алексей Батраков
Локомотив
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|И
|К
|Ж
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|0
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|1
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|0
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