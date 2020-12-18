Дюков заявил, что РФС ждет роста доходов в следующем году

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции прокомментировал итоги заседания исполкома РФС.

— Обсуждался ли бюджет РФС? Утвержден ли он?

— Окончательно бюджет будет принят в феврале. Есть еще открытые вопросы, в том числе об отчислениях букмекеров на развитие спорта. Ожидаем, что доходы и расходы вырастут. Сможем увеличить расходы по программе на подготовке резервов, на развитие массового и детско-юношеского футбола. Несмотря на ковид, мы смогли сохранить действующие соглашения со спонсорами мы в завершающей стадии переговоров с новыми партнерами. Ожидаем роста доходов в 2021 году. Они будут направлены на развитие утвержденных программ.

(Гоша Чернов)