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26 октября, 17:15

Дюков — о критике Иванова в адрес судей: «Это не было интервью, это частный комментарий в телефонной беседе»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировали на слова президента «Урала» Григория Иванова в адрес арбитров.

Ранее в интервью Sport24 Иванов заявил, что «всех судей нужно взять и утопить».

— Как отреагировали на слова президента «Урала» Григория Иванова о судьях?

Дюков: — Он выступил ярко в частном разговоре с журналистом, это не было интервью, это частный комментарий в телефонной беседе. Это больше вопрос к журналисту. С одной стороны, субъекты футбола не должны так говорить, но это не было интервью. Например, ситуация с Леонидом Слуцким — он же сказал это на камеры.

Митрофанов: — Для того чтобы возбудить дело в комитете по этике, нужно обращение одного из субъектов. Мы просили запись, но там ни разу не была озвучена фраза о том, что вы хотите взять комментарий. У меня сложилась четкая убежденность, что Григорий Викторович не осознавал, что все комментарии, которые он выдает, будут переданы широкой общественности. Мы очень жестко подходим к любым высказываниям, у нас возникли сомнения в целесообразности. Именно из этого мы исходили.

РПЛ
ФК Урал
Александр Дюков
Григорий Иванов (руководитель)
Максим Митрофанов
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Алдонин призвал болельщиков ЦСКА сплотиться вокруг Федотова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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