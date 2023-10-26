Дюков — о критике Иванова в адрес судей: «Это не было интервью, это частный комментарий в телефонной беседе»

Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировали на слова президента «Урала» Григория Иванова в адрес арбитров.

Ранее в интервью Sport24 Иванов заявил, что «всех судей нужно взять и утопить».

— Как отреагировали на слова президента «Урала» Григория Иванова о судьях?

Дюков: — Он выступил ярко в частном разговоре с журналистом, это не было интервью, это частный комментарий в телефонной беседе. Это больше вопрос к журналисту. С одной стороны, субъекты футбола не должны так говорить, но это не было интервью. Например, ситуация с Леонидом Слуцким — он же сказал это на камеры.

Митрофанов: — Для того чтобы возбудить дело в комитете по этике, нужно обращение одного из субъектов. Мы просили запись, но там ни разу не была озвучена фраза о том, что вы хотите взять комментарий. У меня сложилась четкая убежденность, что Григорий Викторович не осознавал, что все комментарии, которые он выдает, будут переданы широкой общественности. Мы очень жестко подходим к любым высказываниям, у нас возникли сомнения в целесообразности. Именно из этого мы исходили.