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Сегодня, 18:07

Дюков рассказал о важности реформирования системы выплат солидарности

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал о реформировании системы выплат солидарности.

— Образование тренеров — это важно, но еще должна быть мотивация. Мы ведем работу по системе ЕВСК. Эта система побуждает детских тренеров добиваться результатов, выигрывать кубки. Это определяется численность детей. Как сегодня сказал Федун, тренеры заинтересованы подготовить не условного Романа Зобнина для сборной, а создать команду, занять призовое место и получить бюджет. Такая система является порочной. Мы рассматриваем переход на систему, которая бы позволила развивать индивидуальные качества игрока. Важный стимул — денежная компенсация для тренеров за подготовку профессионального игрока. Мы рассмотрели несколько вариантов. Есть два подхода. Первый подход привязан к первому контракту и сумме, которая тратится на футболиста. Второй подоход, который был поддержан большинством, предусматривает ежегодную выплату от суммы, которую получает игрок. Около 2 процента от зарплаты целевым образом идет тренерам, которые участвовали в развитии футболиста, — сказал Дюков.

Александр Дюков
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