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Судейство

Сегодня, 18:30

Дюков об участии Карасева в сборах судей УЕФА: «Он в обойме, ему доверяют, рассматривают как одного из кандидатов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал участие арбитра Сергея Карасева в сборах судей УЕФА в Швейцарии.

«Это очень сильный судья, которому доверяют. Он провел множество больших матчей в качестве рефери. Это приглашение говорит о том, что ему доверяют, что он в обойме, его рассматривают в качестве одного из кандидатов на ближайшие матчи», — сказал Дюков.

С 3 по 6 сентября Карасев принимал участие в сборе судей УЕФА в Ньоне (Швейцария), арбитр сдал все необходимые нормативы.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.

Футбол
РФС
Александр Дюков
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
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Зенит – Локомотив
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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