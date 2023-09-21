Дюков об участии Карасева в сборах судей УЕФА: «Он в обойме, ему доверяют, рассматривают как одного из кандидатов»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал участие арбитра Сергея Карасева в сборах судей УЕФА в Швейцарии.

«Это очень сильный судья, которому доверяют. Он провел множество больших матчей в качестве рефери. Это приглашение говорит о том, что ему доверяют, что он в обойме, его рассматривают в качестве одного из кандидатов на ближайшие матчи», — сказал Дюков.

С 3 по 6 сентября Карасев принимал участие в сборе судей УЕФА в Ньоне (Швейцария), арбитр сдал все необходимые нормативы.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.