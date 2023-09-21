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Сегодня, 18:13

Дьяков высказался о конфликте между Дзюбой и журналистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова», «Динамо» Виталий Дьяков считает, что футболист должен держать эмоции и не поддаваться на провокации журналистов.

«Тут нельзя занимать чью-то сторону: или журналист плохой, или Дзюба. Футболист отыграл неудачный матч, у него отрицательные эмоции, отрицательное настроение. Журналист же хочет что-то каверзное спросить, а футболист в ответ что-то ляпнуть. Все равно игрок должен держать свои эмоции и не поддаваться на возможные провокации. Журналист же должен понимать, если Дзюба выиграл, тогда он на позитиве может на любые вопросы отвечать. Когда неудачный матч, тут тоже надо понимать кому какие вопросы задавать», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

16 августа КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста. 34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/football/11160173-dyakov-vyskazalsya-o-konflikte-mezhdu-dzyuboj-i-zhurnalistom.html
Артем Дзюба
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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Факел – Рубин
 - : -
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Антон Заболотный

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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

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 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

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Оренбург

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