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Дюков о своей кандидатуре в исполком УЕФА: «Это важно, даст возможность действовать активнее»

14:56
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции прокомментировал итоги заседания исполкома РФС.

— Вашу кандидатуру выдвинули в исполком УЕФА. Что это значит для РФС?

— Конференция УЕФА в апреле 2021 года. Наличие представителя российского футбола в исполкоме УЕФА важно. Это даст возможность действовать активнее, участвовать в принятии решений, которые будут направлены на развитие европейского футбола.

(Гоша Чернов)

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