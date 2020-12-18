Дюков о своей кандидатуре в исполком УЕФА: «Это важно, даст возможность действовать активнее»
14:56
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции прокомментировал итоги заседания исполкома РФС.
— Вашу кандидатуру выдвинули в исполком УЕФА. Что это значит для РФС?
— Конференция УЕФА в апреле 2021 года. Наличие представителя российского футбола в исполкоме УЕФА важно. Это даст возможность действовать активнее, участвовать в принятии решений, которые будут направлены на развитие европейского футбола.
(Гоша Чернов)
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